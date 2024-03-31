Bayburt'ta Muhtarlık Seçimi Kavgası: 1 Kişi Yaralandı
Bayburt'ta muhtarlık seçimi sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Balca köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Talip Yıldırım, Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Vali Mustafa Eldivan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Talha Övet, köye gelerek taraflarla görüştü.
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı köyde, oy verme işlemi devam ediyor.
Öte yandan, yaralanan Talip Yıldırım'ın, muhtar adaylarından birinin oğlu olduğu öğrenildi.