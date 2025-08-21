Bayburt'ta Motosiklet Hırsızlığına İki Tutuklama

Bayburt'ta Motosiklet Hırsızlığına İki Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Demirözü ilçesinde motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Ö.K. ve A.K. isimli iki zanlı tutuklandı. Zanlılar çeşitli suçlardan arama kararı bulunan kişiler olarak dikkat çekiyor.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Demirözü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Ağustos'ta ilçe merkezinde park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Zanlıların tespit edilmesi için çevredeki iş yeri kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Ö.K. ve A.K. olduğunu belirledi.

Ekipler, çeşitli suçlardan 18 kaydı ve hakkında arama kararı bulunan Ö.K. ile 3 suçtan kaydı olan A.K'yi ilçe merkezinde motosikletle gezerken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen motosiklet ise polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
Ünlü şarkıcıdan sahnede kedisine sutyen fırlatan hayranına ilginç tepki

Ünlü şarkıcıdan sahnede kedisine sutyen fırlatan hayranına ilginç tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
48'lik Shakira'nın makyajsız hali! İlk kez böyle görüntülendi

48'lik Shakira'nın makyajsız hali! İlk kez böyle görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.