Bayburt'ta Motosiklet Hırsızlığına İki Tutuklama

Bayburt'un Demirözü ilçesinde motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Demirözü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Ağustos'ta ilçe merkezinde park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Zanlıların tespit edilmesi için çevredeki iş yeri kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Ö.K. ve A.K. olduğunu belirledi.

Ekipler, çeşitli suçlardan 18 kaydı ve hakkında arama kararı bulunan Ö.K. ile 3 suçtan kaydı olan A.K'yi ilçe merkezinde motosikletle gezerken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen motosiklet ise polis ekiplerince sahibine teslim edildi.