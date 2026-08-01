Haberler

Bayburt'ta kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Bayburt'ta kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Bayburt'ta kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Bayburt-Gümüşhane kara yolu Balkaynak köyü civarında seyreden H.O. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla karşı yönden gelen V.H. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle güzergahta kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı

Cem Küçük hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep'te mide bulandıran görüntü! Kameraya alan komşularına aldırış etmedi

Mide bulandıran görüntü! Kameraya alan komşularına aldırış etmedi
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı

Dev zincir market resmen en büyük rakiplerinden birine satıldı

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu

Uyarıları dinlemedi, şımarıklığının bedeli ağır oldu
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 260 milyon liralık “Danışmanlık geliri” bilmecesini açıklayamadı

260 milyon liralık “Danışmanlık geliri” bilmecesini açıklayamadı
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu

Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu