Bayburt'ta İlköğretim Haftası Törenle Kutlandı

Bayburt'ta İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan program, daha sonra Kaleardı 75. Yıl İlkokulunda devam etti.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Mustafa Eldivan, İlköğretim Haftası'nı kutlayarak tüm öğrencilere ve öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.

Öğrencilerin şiir okumasının ardından, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Programa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.