Bayburt'ta hayvanları otlatırken yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti
Bayburt'un Şingah Mahallesi'nde hayvanları otlatan 16 yaşındaki Muhammet Ali Küçük, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Küçük, Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bayburt'ta hayvanları otlatırken yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti.
Şingah Mahallesi Aydıntepe yolu mevkisinde büyükbaş hayvanları otlatan Muhammet Ali Küçük'e (16) yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerce Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçük, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.