Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Bayburt'ta yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı. 5 düzensiz göçmen ise geri gönderme merkezine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri öne sürülen 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı.

Yakalanan 5 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu

Savaş devam ederken batıdaki komşumuzdan kritik hamle
Trump: İran'da NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok

Beklediği desteği alamayınca resti çekti: Yardımınıza ihtiyacımız yok
Vakaya giden ambulans kaza yaptı, ölü ve yaralılar var

Ambulans kağıt gibi ezildi! Kahreden haber hastaneden geldi
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu

Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
ABD'de 'İran' istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem

Trump'a en yakın isimlerdendi! ABD'de ilk İran istifası geldi
Trump: İran'da NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok

Beklediği desteği alamayınca resti çekti: Yardımınıza ihtiyacımız yok
Bertuğ Yıldırım evleniyor

Evleniyorlar!
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı

Sahipsiz kaldı!