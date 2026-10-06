Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda kentte son bir haftada Afganistan uyruklu 4 göçmenin yakalandığı operasyonlarda, 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 4'ü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yakalanan göçmenler ise işlemlerinin ardından Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA