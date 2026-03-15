Bayburt'ta engelliye çarpan motosiklet sürücüsüne 15 bin lira ceza verildi

Güncelleme:
Bayburt'ta motosikletiyle engelli bir bireye çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücüye, 15 bin lira para cezası verildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda sürücünün kimliği belirlendi ve dava açıldı.

Kentte 31 Ağustos 2025'te, motosiklet sürücüsü K.K. (23), Akşemsettin Caddesi'nde akülü aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Engin Demir'e çarptı.

Kazanın ardından kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Plaka ve kimlik bilgileri belirlenen sürücü hakkında Bayburt 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ardından dava açıldı.

Sürücüye, "taksirle bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 15 bin lira adli para cezası verildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
