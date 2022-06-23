Bayburt'ta barajın sulama borusu patlayınca bazı tarım arazileri su altında kaldı Bayburt'un Demirözü ilçesinde sulama amaçlı baraj borusunun patlaması sonucu bazı tarım arazileri su altında kaldı. Bayburt'un Demirözü ilçesinde sulama amaçlı baraj borusunun patlaması sonucu bazı tarım arazileri su altında kaldı. Demirözü Barajı'nda tarım arazilerine su taşıyan borulardan biri Çiftetaş Mahallesi yakınlarında patladı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan sular, civardaki şeker pancarı ve mısır ekili tarlalarda birikti. Arıza nedeniyle barajdan boruya aktarılan su kesilirken, Demirözü Belediyesi ekipleri iş makineleriyle tarlalardaki suyu tahliye etti. AA / Beşir Kelleci - Güncel Güncel Haberler

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