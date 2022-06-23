Bayburt'ta barajın sulama borusu patlayınca bazı tarım arazileri su altında kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayburt'ta barajın sulama borusu patlayınca bazı tarım arazileri su altında kaldı

AA - Beşir Kelleci - Güncel
Bayburt'ta barajın sulama borusu patlayınca bazı tarım arazileri su altında kaldı

Bayburt'un Demirözü ilçesinde sulama amaçlı baraj borusunun patlaması sonucu bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde sulama amaçlı baraj borusunun patlaması sonucu bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Demirözü Barajı'nda tarım arazilerine su taşıyan borulardan biri Çiftetaş Mahallesi yakınlarında patladı.

Metrelerce yüksekliğe ulaşan sular, civardaki şeker pancarı ve mısır ekili tarlalarda birikti.

Arıza nedeniyle barajdan boruya aktarılan su kesilirken, Demirözü Belediyesi ekipleri iş makineleriyle tarlalardaki suyu tahliye etti.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Beşir Kelleci - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title