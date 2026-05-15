Bayburt'taki Aydıntepe Göleti'nin buzla kaplı yüzeyi havadan görüntülendi
Bayburt'taki Aydıntepe Yaylası'nda bulunan 2 bin 340 rakımlı gölet, ilkbahar olmasına rağmen soğuk hava nedeniyle buzla kaplı kaldı. Dronla görüntülenen manzara dikkat çekiyor.
İl merkezine 30 kilometre mesafedeki yaylada yer alan Aydıntepe Göleti, ilkbahara rağmen bölgedeki soğuk havanın etkisiyle üzerindeki buz tabakasını muhafaza ediyor.
Yüzeyi buzla kaplı gölet, dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci