Bayburt-Rize-Erzurum Sınırında Düşen Özel Jete Ulaşmak İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Bayburt-Rize-Erzurum Sınırında Düşen Özel Jete Ulaşmak İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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Rize Valiliği, kaybolan özel jetin bulunması için arama kurtarma çalışmalarını koordinatör Vali İhsan Selim Baydaş'ın gözetiminde sürdürüyor. Zorlu hava koşullarına rağmen, AFAD ve jandarma gibi ekipler arama çalışmalarına katılıyor.

??????? Bayburt-Rize- Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali İhsan Selim Baydaş, Bayburt-Rize- Erzurum sınır hattında özel bir jetin kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarını yerinde koordine etmek amacıyla İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü köyüne intikal etti.

Vali Baydaş, İkizdere Kaymakamı Ali Özdaş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, muhtarlar ve ilgili kurum temsilcileriyle birlikte arama kurtarma faaliyetlerini sahada takip ediyor.

AFAD, jandarma, emniyet, UMKE ve sağlık ekiplerinin katılımıyla sürdürülen çalışmalar, zorlu arazi koşullarına rağmen kesintisiz şekilde devam ediyor.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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