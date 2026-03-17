Haberler

Bayburt'ta lise öğrencileri "zimem defteri" geleneğini yaşattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Lisesi, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerinin veresiye defterindeki borçları kapatarak güzel bir geleneği yaşatmış oldu.

Bayburt Lisesi öğretmen ve öğrencileri ramazan dolasıyla ihtiyaç sahiplerinin bir bakkaldaki veresiye defterinde biriken borçlarını kapattı.

Okul Müdürü Gökhan Karakurt, zimem defteri geleneğinin Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayandığını söyledi.

Karakurt, geleneği yaşatmak amacıyla öğretmen ve öğrencilerle Esentepe Mahallesi'ndeki bir bakkalın veresiye defterindeki borçları kapattıklarını ifade etti.

Kimin borcu olduğunu bilmeden, kimseyi mahcup etmeden yapılan iyiliğin huzurunu paylaştıklarını dile getiren Karakurt, "Geçmişten aldığımız bu güzel mirası geleceğe taşımaya devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilere, Esentepe Mahallesi Muhtarı Bekir Demir de eşlik etti.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

