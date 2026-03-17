Bayburt'ta lise öğrencileri "zimem defteri" geleneğini yaşattı

Bayburt Lisesi öğretmen ve öğrencileri ramazan dolasıyla ihtiyaç sahiplerinin bir bakkaldaki veresiye defterinde biriken borçlarını kapattı.

Okul Müdürü Gökhan Karakurt, zimem defteri geleneğinin Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayandığını söyledi.

Karakurt, geleneği yaşatmak amacıyla öğretmen ve öğrencilerle Esentepe Mahallesi'ndeki bir bakkalın veresiye defterindeki borçları kapattıklarını ifade etti.

Kimin borcu olduğunu bilmeden, kimseyi mahcup etmeden yapılan iyiliğin huzurunu paylaştıklarını dile getiren Karakurt, "Geçmişten aldığımız bu güzel mirası geleceğe taşımaya devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilere, Esentepe Mahallesi Muhtarı Bekir Demir de eşlik etti.