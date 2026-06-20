Bayat Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet programı düzenlendi
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Meslek Yüksek Okulu mezuniyet töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşmalar, folklor gösterileri ve kep atma etkinliğiyle öğrenciler mezuniyetlerini kutladı.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
Yüksekokul yerleşkesindeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Okul Müdürü Prof.Dr. Deniz Yeni ve dönem birincisi Gülhanım Akdağ'ın konuşmasının ardından öğrenciler folklor gösterileri yaptı.
Diplomalarını alan öğrenciler hep birlikte kep fırlattı, mezuniyetlerini kutladı.
Törene, Bayat Kaymakamı Ahmet Akdağ, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur, ilçe protokolü ve öğrencilerin aileleri katıldı.
Kaynak: AA / Kamil Sıtkı Kaya