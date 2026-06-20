Haberler

Bayat Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet programı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Meslek Yüksek Okulu mezuniyet töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşmalar, folklor gösterileri ve kep atma etkinliğiyle öğrenciler mezuniyetlerini kutladı.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Yüksekokul yerleşkesindeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Prof.Dr. Deniz Yeni ve dönem birincisi Gülhanım Akdağ'ın konuşmasının ardından öğrenciler folklor gösterileri yaptı.

Diplomalarını alan öğrenciler hep birlikte kep fırlattı, mezuniyetlerini kutladı.

Törene, Bayat Kaymakamı Ahmet Akdağ, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur, ilçe protokolü ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Kamil Sıtkı Kaya
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'e eleştiri yağdı! Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi

Performansını görenler aynı yorumu yapıyor
''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

Hakan Çalhanoğlu'ndan veda!
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
YKS'ye geç kalanlar demir korkuluklardan atlayıp sınava girmeye çalıştı

Üniversite hayali kapıda kaldı! Demir korkulukları aştılar ama...
Anne-oğul bitişik sınıflarda YKS'ye girdi

Tatlı rekabet! Anne-oğul bitişik sınıflarda sınava girdi
A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü

Elenmemizin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü