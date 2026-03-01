Haberler

Bayat Belediyesi vatandaşları iftarda ağırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayat Belediyesi, düzenlediği iftar programıyla vatandaşları bir araya getirerek oruçlarını açtı. Programa çeşitli siyasi figürler de katıldı.

Bayat Belediyesi, vatandaşları iftarda ağırladı.

Bayat Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen iftar programına AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, İl Genel Meclis Başkanı Fatih Temur, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar ile vatandaşlar katıldı.

Programda davetliler, ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı.

İftarın ardından Milletvekili Ahlatcı, Belediye Toplantı Salonu'nda mahalle ve köy muhtarları ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda ilçenin ihtiyaçları, mahalle ve köylerde devam eden çalışmalar ile hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.

Kaynak: AA / Murat Topal
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü

İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra gözler Çin'e çevrilmişti! İlk tepki geldi

Ne diyecekleri merak ediliyordu! Tepkileri bir tarafı memnun etmeyecek
Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti, polis sert müdahale etti

Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti
Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları

Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
Fas'ta ABD ve İsrail karşıtı gösterilere müdahale edildi

Müslüman ülkede ABD ve İsrail karşıtı gösterilere izin yok
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar

Halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar