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Bavyera'da polis puma olduğu değerlendirilen yırtıcıyı helikopter ve İHA'yla arıyor

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Almanya'nın Bavyera eyaletinde polis, puma olabileceği değerlendirilen yırtıcıyı Erding'de arıyor. Münih Havalimanı yakınında helikopter, İHA ve köpeklerle süren aramada bölge sakinlerine çocuklarını yalnız bırakmamaları ve köpeklerini tasmasız gezdirmemeleri uyarısı yapıldı.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde polis, iki gün önce görüldüğü ihbarı üzerine puma olduğu değerlendirilen hayvanı arıyor.

Oberbayern Nord Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bir avcı, 6 Ekim Salı akşamı polisi arayarak Erding bölgesinde gece görüş cihazıyla "büyük bir kedi" gördüğünü ve fotoğraflarını çektiğini bildirdi.

Fotoğrafları değerlendiren uzmanlar, hayvanın puma olabileceğini belirtti.

Bunun üzerine bölgede kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

Polis ekipleri, helikopter, İHA ve eğitimli köpeklerle Münih Havalimanı yakınlarındaki doğa koruma alanında puma olduğu değerlendirilen yırtıcıyı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Erding Belediyesi ve polis, bölge sakinlerinden çocuklarını yalnız bırakmamalarını, köpeklerini tasmasız gezdirmemelerini ve şüpheli durum gördüklerinde derhal ihbarda bulunmalarını istedi.

Kaynak: AA
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