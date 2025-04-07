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Bavulun Laneti Oyunu Bursa'da Sanatseverlerle Buluştu

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Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından sahnelenen 'Bavulun Laneti' oyunu, Tayyare Kültür Merkezi'nde dolu dolu bir seyirciyle buluştu. Oyun, absürt mizah ve toplumsal mesajları harmanlayarak izleyicilere keyifli bir deneyim sunarken, oyuncu kadrosu ile yönetmenler büyük bir alkış aldı.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından sahnelenen "Bavulun Laneti" oyunu sanatseverlerle buluştu.

Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Bursa Engelliler Meclisi Senaryo Atölyesi, Uğur Saçıntı ve Ergün Hoşoğlu kaleme aldı.

Cansu Çelenk'in yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Anıl Ayık, Berkay Çolak, Eda Çelik, Elif Bülbül, Fahri İlçel, Hülya Kurtuldu, Mehmet Alkan, Ömer Can Küçük, Öykü Su Saygı, Sercan Coşkun, Sevcan Kalender ve Şeyma Altun karakterlere hayat verdi.

Oyun, absürt mizah ve toplumsal mesajın iç içe geçtiği sürükleyici bir tiyatro deneyimi sundu.

Oyun sonunda Bursalı tiyatroseverleri selamlayan oyuncu kadrosu ve yönetmenler uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel
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