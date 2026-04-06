Batman Üniversitesi Rektörü Demir AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılını kutladı.

Demir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, AA'nın köklü geçmişi, ilkeli yayıncılık anlayışı ve güvenilir habercilik misyonuyla 6 Nisan 1920'den bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

AA'nın güvenilir, tarafsız ve hızlı haber akışıyla kamuoyunu aydınlattığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla milletimizin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, gelişen teknolojiye uyum sağlayan yapısı, dijital dönüşümdeki başarısı ve geniş muhabir ağıyla dünyanın dört bir yanından haber ulaştırmaya devam etmektedir. Yalnızca ülkemizde değil, uluslararası alanda da saygın bir konuma ulaşan Anadolu Ajansı, Türk basınının gurur kaynaklarından biri olmayı sürdürmektedir. Milli vicdanın sesi olan ve toplumsal belleğin oluşmasında önemli bir rol üstlenen Anadolu Ajansı, geçmişten aldığı güçle geleceğe emin adımlarla ilerlemekte, milli ve manevi değerlerimizi yansıtan yayıncılık anlayışını kararlılıkla devam ettirmektedir. Bu vesileyle Anadolu Ajansının kuruluşunun 106. yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm mensuplarının başarılarının devamını diliyorum."