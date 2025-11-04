Batman Üniversitesi Öğrencilerinden Yüceköy İlkokuluna Destek

Batman Üniversitesi (BAÜ) öğrencileri, Gercüş ilçesindeki Yüceköy İlkokulunun birleştirilmiş sınıfını boyadı.

BAÜ Bilim İletişimi Ofisi tarafından yürütülen "Bilim Kafe" ve "Üniversite-Köy Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında, Yüceköy köyündeki okulun birleştirilmiş sınıfının boyanması kararı alındı.

Bu kapsamda, BAÜ Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Kaymakam Muhammed Öztaş ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri okula geldi.

Rektör Prof. Dr. Demir ve Kaymakam Öztaş, sınıfı boyayan öğrencilere eşlik etti.

Demir, AA muhabirine, daha önce okula yaptıkları ziyarette dersliğin boya ihtiyacının olduğunu fark ettiklerini belirtti.

Demir, "Öğrencilerimizin daha sağlıklı bir ortamda eğitim öğretim faaliyetini yürütebilmeleri amacıyla sınıfımızı boyadık. Böylece hem üniversite öğrencilerimize hem de köy okulunda eğitim gören öğrencilerimize dayanışma kültürünü aşılamanın da mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerinden Tuba Aktaş da sınıfı boyayarak öğrencilerin daha temiz ve ferah bir ortamda ders işlemelerine imkan sağladıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, "Boyamanın yanı sıra çocuklarla oyunlar oynadık. Çok keyifli bir gün geçirdik." dedi.

Ahmet Cengiz de arkadaşlarıyla düzenlenen etkinliğe katılmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Programda, okulda eğitim gören öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.