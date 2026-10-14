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Batman Sason'da evlenen ve bebek sahibi çiftlere bebek bakım çantası veriliyor

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Batman Sason'da evlenen ve bebek sahibi çiftlere bebek bakım çantası veriliyor
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Batman'ın Sason ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı projeleri kapsamında yeni evlenen ve çocuk sahibi olan çiftlere destek veriliyor. Sason Sosyal Hizmet Merkezi personeli, ziyaret ettiği ailelere bebek bakım çantası teslim ediyor.

Batman'ın Sason ilçesinde evlenen ve çocuk sahibi olan çiftlere yönelik destek sağlanıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aile yapısını güçlendirmek ve gençleri desteklemek amacıyla yürüttüğü projeler kapsamında, Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sason Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından genç ailelere yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bakanlık tarafından hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ve "Hayat Bağı Projesi" ile yeni evlenen ve çocuk sahibi olan çiftlere destek sağlanıyor.

Proje kapsamında hazırlanan bebek bakım çantaları, yeni doğan bebeklerin ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli malzemeler içeriyor.

Çantalarda bebek giyim ürünlerinden hijyen malzemelerine, sağlık ve bakım ürünlerinden temel ihtiyaçlara kadar birçok malzeme bulunuyor.

Sason Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, aileleri evlerinde veya merkezde ziyaret ederek hem tebriklerini iletiyor hem de hazırlanan bebek bakım çantalarını ailelere teslim ediyor.

Projelerle genç çiftlerin evlilik sürecinde ve ebeveynliğe geçiş döneminde desteklenmesi, yeni kurulan ailelerin ekonomik ve sosyal yönden güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca ailelere moral ve rehberlik desteği sunularak sosyal hizmetlerin daha geniş kesimlere ulaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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