Batman'da dijital kütüphane uygulaması hizmete girdi

Batman Belediyesinin 'Batman Okuyor' dijital kütüphane uygulamasıyla otobüs bekleyen vatandaşlar ve öğrencilerin kitap okuması hedefleniyor. Uygulama, QR kodlarıyla otobüs duraklarından erişilebiliyor.

Batman Belediyesince hayata geçirilen "Batman Okuyor" dijital kütüphane uygulaması hayata geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatlarıyla başlatılan uygulama kapsamında, otobüs bekleyen vatandaşlar ile öğrencilerin duraklarda kitap okuması amaçlanıyor.

Apple Store ve Google Play üzerinden indirilebilen uygulamaya, kent genelindeki otobüs duraklarına yerleştirilen QR kodlu bilgilendirme levhaları aracılığıyla da erişim sağlanıyor.

Açıklamada, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda vatandaşlara erişilebilir, yenilikçi ve kesintisiz dijital hizmetler sunulmaya devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
