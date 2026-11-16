Batman Kozluk'ta iki ailenin 22 yıllık husumeti törenle sona erdi

Batman Kozluk'ta iki ailenin 22 yıllık husumeti törenle sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'ın Kozluk ilçesinde 22 yıl önce bir kişinin ölümüyle başlayan iki aile arasındaki husumet, Kaymakamlığın kurduğu barış komisyonuyla sona erdi. Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, aile fertleri el sıkışarak barıştı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde iki aile arasında 22 yıl önce başlayan husumet düzenlenen barış töreniyle sona erdi.
İlçenin Alıçlı köyünde iki aile arasında 1 kişinin ölümüyle başlayan husumetin sona ermesi için Kaymakamlık tarafından kanaat önderlerinden oluşan barış komisyonu kuruldu.
Yapılan görüşmeler ve girişimler neticesinde aileler barışa ikna edildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinin Çakıllı köyünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.
İki ailenin fertlerinin el sıkışarak barıştığı törene Kozluk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ferman Yüksel ile kanaat önderleri de katıldı.