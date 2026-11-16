Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Batman Kozluk'ta iki ailenin 22 yıllık husumeti törenle sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde 22 yıl önce bir kişinin ölümüyle başlayan iki aile arasındaki husumet, Kaymakamlığın kurduğu barış komisyonuyla sona erdi. Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, aile fertleri el sıkışarak barıştı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde iki aile arasında 22 yıl önce başlayan husumet düzenlenen barış töreniyle sona erdi.

İlçenin Alıçlı köyünde iki aile arasında 1 kişinin ölümüyle başlayan husumetin sona ermesi için Kaymakamlık tarafından kanaat önderlerinden oluşan barış komisyonu kuruldu.

Yapılan görüşmeler ve girişimler neticesinde aileler barışa ikna edildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinin Çakıllı köyünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.

İki ailenin fertlerinin el sıkışarak barıştığı törene Kozluk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ferman Yüksel ile kanaat önderleri de katıldı.

Kaynak: AA
Karşı odadaki personeli makamında ağırlayan kaymakam, fotoğrafı da resmi hesaptan paylaştırdı14

Yorumları görmeniz lazım! Kaymakamlığın paylaşımına büyük tepki var

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç

Kaos büyüyor! Görüntü bugün kaydedildi
Ukrayna'da eşinin gözleri önünde zorla götürüldü! Kadının çabası yetmedi

Eşinin gözleri önünde zorla götürdüler
Avustralya'da kasten arabayla ezilen milletvekilinin iki bacağı kesildi

Aracıyla bilerek ezdi! Kadın vekilin iki bacağı kesildi
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı77

15 bin liralık zam beklentisine darbe! Emekliye yeni formül
Emel Sayın'dan unutulmaz gece! 4 bin kişi şarkılarına eşlik etti

Yeşilçam'ın Mavi Boncuğu'ndan unutulmaz gece! 4 bin kişi eşlik etti
Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı

Miras tartışmasına Orhan Gencebay da katıldı: Her şey onların
Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay sözler: Binlerce kişi...40

Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay savunma: Binlerce kişi...