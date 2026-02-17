Haberler

Sason'a yeni atanan imamlar törenle cübbe giydi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sason ilçesinde yeni göreve başlayan imamlar için cübbe giyme töreni gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü, din görevliliğinin önemli bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Batman'ın Sason ilçesinde göreve yeni başlayan imamlar için cübbe giyme töreni düzenlendi.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende konuşan İlçe Müftüsü Yahya Alakuştekin din görevliliğinin yalnızca bir meslek olmadığını, bir yaşam biçimi ve ağır bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Alakuştekin, "Sason'un her bir köşesinde halkımıza rehberlik edecek, gönüllere dokunacak kardeşlerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Bu ulvi görevin ihlas, samimiyet, ilim ve güzel ahlakla yerine getirilmesini diliyorum." dedi.

Programda daha sonra ilçede göreve başlayan imamlar cübbe giydi.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

Bu gömleğin fiyatına bakan gözlerine inanamadı
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen'den yeniden analiz talebi

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen'den ilk açıklama
Beştepe'den çarpıcı 'Umut Hakkı' çıkışı! Öcalan için tek yol var

Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var