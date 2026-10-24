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Batman Hasankeyf'te ceylan ve kınalı keklikler doğaya salındı

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde doğal yaşamı korumak ve biyoçeşitliliği artırmak için ceylan ve kınalı keklikler doğaya salındı. Kontrol edilen hayvanlar Kumluca köyü kırsalında doğaya bırakıldı; Kaymakam Böyük bunun ekosistem dengesi ve gelecek nesiller için önemli olduğunu belirtti.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde doğal yaşamı korumak ve biyoçeşitliliği artırmak amacıyla ceylan ve kınalı keklikler doğaya salındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kumluca köyü kırsalında program düzenlendi.

Gerekli kontrolleri yapılan ceylan ve kınalı keklikler, doğaya bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Serkan Böyük, bu tür faaliyetlerin ekosistem dengesinin korunması ve gelecek nesillere daha zengin bir doğa bırakılması açısından önem taşıdığını belirtti.

Programa, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürü Selçuk Öcal ile DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Kaynak: AA
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