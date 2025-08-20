Batman'daki Sivil Toplum Merkezi Yapımında Sona Yaklaşıldı

Batman'da yapım süreci devam eden Sivil Toplum Merkezi, 12 Şubat 2024'te başladığı çalışmalarda sona yaklaşıyor. Merkezde 200'e yakın sivil toplum kuruluşu bir araya gelecek ve sosyal donatılar ile sportifi alanlar yer alacak.

Batman'da yapım çalışmaları süren Sivil Toplum Merkezindeki (STM) çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla 12 Şubat 2024'te yapımına başlanan merkez kısa sürede hizmete açılacak.

Toplam 15 bin 400 metrekare alan üzerinde yapımı süren merkezde, 200'e yakın sivil toplum kuruluşu ortak çatı altında bir araya gelecek.

Merkezde kafeterya, 70 araçlık otopark, basketbol ve voleybol sahaları, dinlenme odaları ve sosyal donatı gibi alanlar yer alacak.

