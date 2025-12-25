Haberler

Batman'da zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 14 kişi yaralandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı. Kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

İ.Ç'nin (24) kullandığı 34 BFF 652 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden N.K. (53) yönetimindeki 48 CAK 40 plakalı otomobil ve A.Ç'nin (47) idaresindeki 72 AAS 255 plakalı minibüs, Dövecik köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
