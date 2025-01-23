Batman'da Yeni Çevre Yolu İncelemesi

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yapımı devam eden Batı Çevre Yolu'nu inceledi.

Batman Belediyesi tarafından eski Havalimanı Kavşağı'ndan yapımına başlanan 40 metre genişliğe ve 5 kilometre uzunluğa sahip yolda çalışmalar devam ediyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Canalp, yolda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Canalp, yaptığı açıklamada, kentin çevresini duble yol ağıyla öreceklerini belirterek, "Batman'ımızı çepeçevre kuşatacak bir çevre yolu yapıyoruz. Yeni çevre yolumuzla şehrimizin trafiğini büyük oranda rahatlatacağız." ifadelerini kullandı.