Batman'da Yasa Dışı Balık Avına Geçit Yok: 2.900 Metre Hayalet Ağa El Konuldu

BATMAN'da yapılan denetimlerde yasa dışı balık avında kullanılan 2 bin 900 metre hayalet ağ toplandı.

Batman'da 20 Temmuz'da Oymataş köyü ve çevresinde gerçekleştirilen denetim faaliyeti kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yaklaşık 2 bin 900 metre uzunluğunda sahipsiz kaçak ve hayalet ağa el konuldu. Ağa takılı halde bulunan sazan balıkları doğaya geri salınırken, ele geçirilen kaçak av malzemeleri imha edilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,