Batman'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Tutuklama

BATMAN'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı çevrimiçi bahis oynatılmasına aracılık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 cep telefonu ve 2 bilgisayara el konuldu, 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.