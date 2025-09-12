Batman'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Gözaltı

BATMAN'da jandarma ekiplerinin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında düzenlenen sanal devriye faaliyetleri sırasında, sosyal medya platformu X üzerinden yasa dışı bahis reklamı ve teşviki yapan kişileri tespit etti. Belirlenen şüpheliler A.A., S.A. ve Ş.T.'nin adreslerine operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, aramalarda 3 cep telefonu ve 4 sim kart ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,