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Gercüş'te yaban domuzu sürüsü görüntülendi

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Batman'ın Gercüş ilçesinde tarım alanlarına inen yaban domuzu sürüsü, köy sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölgede domuz sayısının arttığı ve ekinlere zarar verdikleri belirtildi.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde tarım alanlarına inen yaban domuzu sürüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Seki köyü yakınlarında kırsal alana inen yaban domuzu sürüsü, köy sakinlerinden Rıdvan Işık tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, aralarında yavruların da bulunduğu çok sayıda yaban domuzunun açık arazide ilerlediği görüldü. Bölgede yaban domuzu sayısının son dönemde arttığını belirten Işık, "Bu bölgede yaban domuzları inanılmaz derecede çoğaldı. Eskiden buralarda hiç domuz görmezdik. Şimdi ise sürüler halinde geziyorlar. Ekinlerimize, bağ ve bahçelerimize bazen çok ciddi zararlar verebiliyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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