Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent girişinde 2 araç durduruldu.
Narkotik köpeğinin yardımıyla araçlarda yapılan aramada, 9 kilo 400 gram skunk, ruhsatsız tabanca ve 27 fişek ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.