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Batman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 13'ü tutuklandı

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Batman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 13'ü tutuklandı
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Batman'da 4, 7 ve 9 Kasım'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlıdan 13'ü tutuklandı. Adreslerde 1 kilo 288 gram skunk, 35,04 gram sentetik uyuşturucu ve 9 bin 350 lira ele geçirilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda tespit edilen adreslere 4, 7 ve 9 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 288 gram skunk, 35,04 gram sentetik uyuşturucu ve 9 bin 350 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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