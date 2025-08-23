Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Batman'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, 100 gram metamfetamin ele geçirildi ve gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda kent girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 100 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel