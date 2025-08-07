Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 22 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da durdurulan iki otomobilde 22 kilo 150 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Batman'da durdurulan iki otomobilde 22 kilo 150 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda kent girişinde durdurulan iki otomobilde, 22 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
