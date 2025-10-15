Haberler

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 20 kilo 400 gram skunk ile birlikte silah şarjörü ve fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçtaki aramada, 20 kilo 400 gram skunk, 2 uzun namlulu silah şarjörü ve 153 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
