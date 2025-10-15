Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçtaki aramada, 20 kilo 400 gram skunk, 2 uzun namlulu silah şarjörü ve 153 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.