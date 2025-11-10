Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 69 Hap Ele Geçirildi

Batman'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 69 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında kent merkezinde tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Z.A'nın iş yerinde yapılan aramada 2 bin 69 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda Z.A. ile olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla M.C.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe M.C.T. tutuklandı, Z.A ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.