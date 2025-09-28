Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 650 gram skunk ele geçirildi ve bir zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu kent girişinde durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Aramada, 1 kilo 650 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel