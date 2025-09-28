Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kent girişinde durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Aramada, 1 kilo 650 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.