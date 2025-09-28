Haberler

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 650 gram skunk ele geçirildi ve bir zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu kent girişinde durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kent girişinde durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Aramada, 1 kilo 650 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
