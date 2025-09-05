Batman'da Tütün Zararlarına Dikkat Çeken Kampanya

Haberler

Batman'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Nefesiniz Dumansız, Hayatınız Sağlıklı' kampanyası kapsamında, vatandaşlara tütünün zararları hakkında bilgilendirme yapıldı. Sağlık görevlileri, sigara kullanımının yol açtığı hastalıkları anlatarak sigarayı bırakmak isteyenleri desteklemek amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne yönlendirdi.

Batman'da İl Sağlık Müdürlüğünce "Nefesiniz Dumansız, Hayatınız Sağlıklı" kampanyası kapsamında vatandaşlara tütünün zararları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler, kentteki halk sağlığı merkezleri ile yoğun kullanılan açık alanlarda stantlar kurarak, vatandaşlara tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusunda bilgiler verdi.

Sigara kullanımının yol açtığı hastalıklar hakkında bilgi veren sağlık görevlileri, sigarayı bırakmak isteyenleri Sağlıklı Hayat Merkezleri ve ilgili polikliniklere yönlendirdi.

Tütünle mücadele kapsamında yürütülen farkındalık çalışmalarının gençlerin sigara kullanımını da önlemeyi amaçladığı belirtildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
