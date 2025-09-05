Batman'da Tütün Zararlarına Dikkat Çeken Kampanya

Batman'da İl Sağlık Müdürlüğünce "Nefesiniz Dumansız, Hayatınız Sağlıklı" kampanyası kapsamında vatandaşlara tütünün zararları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler, kentteki halk sağlığı merkezleri ile yoğun kullanılan açık alanlarda stantlar kurarak, vatandaşlara tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusunda bilgiler verdi.

Sigara kullanımının yol açtığı hastalıklar hakkında bilgi veren sağlık görevlileri, sigarayı bırakmak isteyenleri Sağlıklı Hayat Merkezleri ve ilgili polikliniklere yönlendirdi.

Tütünle mücadele kapsamında yürütülen farkındalık çalışmalarının gençlerin sigara kullanımını da önlemeyi amaçladığı belirtildi.