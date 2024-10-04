Batman'da Toplu Balık Ölümleri için İkinci İnceleme Başlatıldı

BATMAN'da, Dicle Nehri ve Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde 20 Eylül'de başlayan toplu balık ölümleri nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, ölüm nedeninin belirlenememesi üzerine yeniden inceleme başlatıldı. İkinci kez alınan numuneler, incelenmek üzere Su Ürünleri Araştırma Kontrol Enstitüsü ve Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi.

Dicle Nehri ve Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde 20 Eylül'de toplu balık ölümleri olduğu ihbarı üzerine, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Toplu balık ölümlerinin meydana geldiği bölgelerde ekipler, aynı gün su ve balıklardan numune aldı. Yapılan incelemelerde ölüm nedeni belirlenemedi. Ekipler, balık ölümlerinin devam ettiği bölgede ikinci kez numune aldı. Alınan numuneler, yeniden incelenmek üzere Su Ürünleri Araştırma Kontrol Enstitüsü ve Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi.

'SUDAKİ OKSİJEN EKSİKLİĞİNE BAĞLI ÖLÜM OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR'

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, ölümlerin sudaki oksijen eksikliğinden kaynaklanabileceğini ifade ederek, "20 Eylül'de ihbarını aldık. Kantar Köprüsü olmak üzere 2-3 noktada balık ölümleri olduğu bilgisi geldi. Aynı gün balık ölümlerinin ihbarının alındığı saatten itibaren diğer il müdürlükleriyle de koordinasyon sağladık biz. Bu eğer bir çevre kirliliğiyse, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nü de ilgilendiriyor. Devlet Su İşlerini bilgilendirdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nü bilgilendirdik. Beraber sahaya çıktık o gece. Kurum olarak hem sudan hem de balıklardan numune aldık. Kurumumuzun ilgili teknik ve sağlık personellerinin aldıkları numuneleri hızlı bir şekilde Elazığ'da bulunan iki tane araştırma enstitümüz var bizim. Hem Su Ürünleri Araştırma Kontrol Enstitüsü var hem de Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğümüz var. İki müdürlüğe de ilettik. Yine ertesi gün Diyarbakır'da bulunan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğümüzün teknik elemanları da geldiler. Onlar da bizimle beraber tekrar bir su numunesi aldılar. Şimdiye kadar gelen numunelerde herhangi bir olumsuzluk yok. Sadece 'Suda oksijen eksikliğine bağlı olarak ölüm olabileceği değerlendirilmektedir' diyorlar. Biz de tabi bu işin peşini bırakmayacağız. Bugün tekrar numune aldı arkadaşlarımız. Tekrardan numunelerimizi gönderdik. Onların da sonuçlarını bekleyeceğiz ama bir taraftan da tahkikatımız devam ediyor. Acaba kimyasal bir kirlilik var mı yok mu diye" dedi.

"ÖLEN TEK BİR BALIK TÜRÜ VAR"

Ölen balık türünün çok hassas bir tür olduğunu belirten Aydın, "Eylül-Ekim ayında, Batman gibi bir yerde suyun en az olduğu bir dönemdeyiz. Yağmurun en az olduğu bir dönemdeyiz. Benim kanaatim şudur, suyun azalmasıyla beraber, oksijen miktarı sudaki popülasyonun fazla olması nedeniyle yeterli gelmiyor olabilir. Bazen rüzgar da suyu alabora edebiliyor. Suyu alabora ettiği zaman, sert rüzgarlar suyun dibindeki karbondioksit, yüzeye vuruyor ve balıkların bayılmasına, sonrasında ölümüne sebep olabiliyor. Bunlar sadece gözlemsel tahminlerdir. Kesin sonuçlar ancak analiz sonuçlarıyla beraber ortaya çıkacak. İncelemelerimiz devam ediyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla ölen tek bir balık cinsi var. Bölgemizde 'Tombik' dediğimiz bir sazan türüdür. Çok hassastır ve oksijene duyarlılığı fazladır. Hassas olan bu balığın ölmesi de bizim bu tezlerimizi biraz doğrular nitelikte" dedi.