TIR'ın dorsesi, radar aracının üzerine devrildi; jandarma personeli yaralandı

Güncelleme:
Batman'da seyir halindeki bir TIR'ın dorsesi, yol kenarındaki radar denetimi yapan araca devrilerek kazaya neden oldu. Olayda 1 jandarma personeli hafif yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hasankeyf-Gercüş yolunda meydana geldi. Gercüş istikametine doğru seyir halinde olan, plakası ve sürücüsünün öğrenilemeyen TIR'ın dorsesi, yol kenarında 72 AC 957 plakalı radar denetimi yapan hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada araçta bulunan jandarma personeli, hafif yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma personeli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Radar aracı kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

