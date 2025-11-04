Haberler

Batman'da Silahlı Saldırı ve Kundaklama Olayında 5 Tutuklama

Güncelleme:
Batman'da bir eve silahlı saldırı ve bir iş yerinin kundaklanması olaylarına karışan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Olaylar anbean kameralar tarafından kaydedildi.

Güneykent Mahallesi'nde bir eve silahlı saldırı ve bir iş yerinin kundaklanması ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda kurusıkı tabanca, 4 uzun namlulu tüfek şarjörü, 3 tabanca şarjörü ve 36 kartuş ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin saldırıları gerçekleştirdikleri anlara ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bir şüphelinin motosikletle gelip eve ateş açtığı, başka görüntüde ise 2 kişinin motosikletle gelerek iş yerine ateş ettikleri ve bir kişinin de yine motosikletle gelerek iş yerini kundakladığı, kundaklama sırasında kendisinin de yanmaktan sonda kurtulduğu anlar yer aldı.

