Ana-oğul apartman girişinde silahlı saldırıda öldürüldü

Batman'da bir apartman girişinde gerçekleşen silahlı saldırıda 55 yaşındaki Aynur Karadaş ve oğlu 28 yaşındaki Dücane Karadaş hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BATMAN'da Aynur Karadaş (55) ile oğlu Dücane (28), apartman girişinde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir şüpheli, il dışına kaçarken yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi 2218'inci Sokak'ta meydana geldi. Anne Aynur Karadaş ile oğlu Dücane, apartman girişinde silahlı saldırıya uğradıb tabancayla açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği ana-oğul kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adresi sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Dücane Karadaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olan anne Aynur Karadaş ise müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Anne Karadaş da doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında saldırının şüphelisi olarak değerlendirilen M.K. (17), Mardin'e gitmek isterken Diyarbakır yolu üzerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pzeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı

Can Holding soruşturmasında sürpriz tahliye kararı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama
Yasağa saatler kaldı, kuyruk uzadıkça uzadı

Yasağa saatler kaldı, kuyruk uzadıkça uzadı
DMM’den İncirlik iddialarına yalanlama

İncirlik ile ilgili ortalığı karıştıran ABD iddiası! Açıklama geldi
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu

Sessiz sedasız işgal ettiler: Tüm evleri yıkacağız
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti