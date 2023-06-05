Batman'da silahlı kavga: Bir genç hayatını kaybetti

Batman'da iki grup arasında çıkan kavgada başından silahla vurulan genç hayatını kaybetti. Kavga sırasında başından vurulan Abdurrahman Ulakçı (26) ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ulakçı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ulakçı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Batman'da iki grup arasında çıkan kavgada başından silahla vurulan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İluh Mahallesi'nde sabaha karşı iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında başından vurulan Abdurrahman Ulakçı (26) ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ulakçı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ulakçı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN