Haberler

Batman'da Silahlı Kavga: 1 Polisle Birlikte 8 Yaralı, 4 Kişi Tutuklandı

Batman'da Silahlı Kavga: 1 Polisle Birlikte 8 Yaralı, 4 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis memuru olmak üzere 8 kişi yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Batman'da 1'i polis 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişin gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim'de Gap Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan ve 1'i polis memuru 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 8'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A, H.A, O.K. ve Ü.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gap Mahallesi Avukat Sedat Özevin Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde 8 Ekim'de iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi ile kavgaya müdahale eden polis memuru yaralanmıştı.

Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Gözler Mısır'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi

Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi
Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep

Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu

İki erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu
Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep

Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.