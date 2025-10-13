Batman'da Silahlı Kavga: 1 Polisle Birlikte 8 Yaralı, 4 Kişi Tutuklandı
Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis memuru olmak üzere 8 kişi yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Batman'da 1'i polis 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişin gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim'de Gap Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan ve 1'i polis memuru 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 8'e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A, H.A, O.K. ve Ü.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gap Mahallesi Avukat Sedat Özevin Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde 8 Ekim'de iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi ile kavgaya müdahale eden polis memuru yaralanmıştı.
Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.