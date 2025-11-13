Haberler

Batman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 23 yaşındaki Ferit Padir hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, Ziya Gökalp Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşti. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışmalara devam ediyor.

BATMAN'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ferit Padir (23) öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda özel bir hastane yakınlarında meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancalardan ateşlenen kurşunlarla 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ferit Padir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ferit Padir'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Tilmerç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
