Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı

Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
Batman'da meydana gelen silahlı kavgada 18 yaşındaki Mesut A., göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken; olayın şüphelisi Bilal G. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman'da çıkan silahlı kavgada Mesut A. (18), göğsünden vurularak ağır yaralandı. Olayın şüphelisi Bilal G. (19), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Doğru Sokak'ta meydana geldi. Bilal G. ile Mesut A. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

SİLAHLA AĞIR YARALADI

Bilal G., yanında bulunan tabancayla Mesut A.'ya ateş açtı. Göğsünden vurulan Mesut A. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Mesut A., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kavgadan sonra kaçan Bilal G. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde suç unsuru olduğu değerlendirilen bir tabanca da ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
