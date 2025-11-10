Haberler

Batman'da Silahlı Çatışma: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Batman'da alacak-verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, iki kardeş hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

BATMAN'da 2 grup arasında çıkan, iki kardeşin öldüğü silahlı çatışmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Olay, dün 21.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir diş deposunda meydana geldi. İki grup arasında iddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile iki grup, tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Çatışmada Murat İnsel (28), Salih İnsel (23), M.İ. (25), B.İ. (24) ve M.F.Ç. (19) yaralandı. Kavgaya karıştıkları ileri sürülen A.Ç. (42) ve F.Ç. (25) kaçarken, yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan kardeşler Murat ile Salih İnsel, kurtarılamadı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Hafif yaralanan M.F.Ç. tedavisinin ardından gözaltına alınırken; Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, kaçan A.Ç., F.Ç. ve olaya karıştığı tespit edilen D.D. (25) ve D.İ. (33)'yi yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORMUŞ

Hayatını kaybeden iki kardeş, toprağa verilmek üzere Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyüne gönderildi. Kardeşlerden, doğum gününden 1 gün sonra ölen Murat İnsel'in evlilik hazırlığı yaptığı ve düğün için davetiye bastırdığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
