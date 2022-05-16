Batman'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu - Haberler

Batman'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu
AA - Çetin Doyar - Güncel
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Batman'ın Kozluk ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.
BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.
İlçede gece görülen şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Tepecik Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bir binanın çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.
Çevreye savrulan demir parçalar bir araçta, kafe önünde bulunan içecek dolabında ve çevredeki bazı eczanelerin camlarında hasara yol açtı.
AA / Çetin Doyar - Güncel