Batman'da 'Kolay para' tuzağına karşı uyarı

BATMAN'da düzenlenen siber güvenlik panelinde üniversite öğrencilerine, IBAN kiralama ve yasa dışı bahis gibi yöntemlerle işlenen suçların ağır hapis cezalarına yol açtığı uyarısı yapıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Merkez Kampüs Konferans Salonunda üniversite öğrencilerine yönelik 'Siber güvenlik farkındalık paneli' düzenlendi. Panelde banka kartı kiralama, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar konularında öğrencilere sunum yapıldı. Sunumun ardından Cumhuriyet Savcısı Hakan Hüseyin Karaduman, siber suçlarda soruşturma aşamasını, Adli Yargı Komisyon Başkanı Adnan Esber ise siber suçların kovuşturma aşamalarını anlattı. Program, soru cevap bölümünün ardından sona erdi. Programa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, rektör yardımcıları, adli ve idari yargı mensupları, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

'KOLAY PARA DİYE BİR ŞEY YOKTUR'

Panelde konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, "Masum gibi görünen ancak ciddi riskler barındıran banka hesabı kiralama, iban paylaşımı, kart ve şifre verme gibi eylemlerle suç örgütlerine aracılık etmek hukuken suç teşkil etmektedir. Gençlerimizin kara para aklama, dolandırıcılık, yasadışı bahis gibi ağır sonuçlar doğurabilecek faaliyetlerden uzak durmak, bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak çabalarıyla sizleri korumak için elimizden geldiğince buradayız. Bütün devlet büyüklerimiz burada. Kişisel bilgilerinizi talep eden sahte yarışma ve ödül mesajlarına, kolay para kazanma vaadiyle sunulan tekliflere kesinlikle ama kesinlikle itibar etmeyin. Kimlik ve hesap bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşarak yasadışı işlemlerde kullanılmasına kesinlikle ama kesinlikle izin vermeyin. Unutmayın, geleceğinizi riske atacak bu tür eylemler 3 ile 10 yıl arasında hapis cezası ve ardından bozulmuş bir adli sicil ile sonuçlanır, sonuçlanabilir. Bakın açık ve net söylüyorum. Kolay para diye bir şey yoktur. Nokta. Böyle bir şey yok. Emek vereceksin. Banka kartlarınızı, hesabınızı ya da kimlik bilgilerinizi kullanmanız karşılığında size para teklif eden hiçbir yapı açık ve net söylüyorum yasal değildir. Finansal ve kişisel bilgileriniz sizin sorumluluğunuzdadır. Bu bilgileri başkalarına kullandırmak sizi farkında olsanız da olmasanız da suç ortağı yapar. Unutmayın, yasal sonuçlar kalıcıdır" dedi.

'ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALINMAKTA'

Panelde konuşan Batman Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ise, "Özellikle bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçlarında üniversite öğrencileri daha fazla hedef alınmaktadır. Gençlerin bazen farkında olarak bazen de farkında olmadan suç süreçlerine dahil oldukları, iban tuzağı olarak bilinen yöntemle çok sayıda öğrencinin banka hesaplarını kullandırdığı, bu nedenle sanık konumuna düştükleri sonucunda da cezai yaptırımlar alarak adli sicil, eğitim hayatı ile ilgili gelecek planlarını etkileyen ciddi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bazen gençlerimiz kolay para kazanmak vaadiyle ibanlarını kiraya vermekte veya hesaplarını tanımadıkları kişilerin kullanımına açmaktadırlar. Banka hesaplarınızın başka şahıslara kullandırılması neticesinde bilişim suretiyle dolandırıcılık, karapara aklama, yasadışı bahis ve bunun gibi birçok suçun faili olarak karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durum çoğu zaman sadece hesabı verdim, bir şey yapmadım şeklinde düşünülse de ancak cezai açıdan son derece ağır sonuçlara yol açmaktadır. Bilmiyordum veya ben sadece hesabımı verdim şeklindeki savunma cezai sorumluluğu ortadan kaldırmamaktadır. Bu noktada yapacağınız yanlışlıklar hayatınızın kalan bölümünde de sizleri olumsuz etkileyecektir. Basit sandığınız bu tür eylemler üniversite hayatınızın bitmesinden sonra meslek edinmede de karşınıza engel olarak çıkacaktır" diye konuştu.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,