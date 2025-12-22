Haberler

Batman'da midibüs çekiciye çarptı: 11 yaralı

Güncelleme:
Batman'da servis midibüsünün çekiciye arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • Batman'da bir servis midibüsünün çekiciye çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
  • Kaza, Batman-Beşiri kara yolu Örmegöze Köyü mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi.
  • Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Batman'da bir servis midibüsünün çekiciye arkadan çarpması sonucu 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

SERVİS MİDİBÜSÜ, ÇEKİCİYE ÇARPTI

Kaza, akşam saatlerinde Batman-Beşiri kara yolu Örmegöze Köyü mevkisinde meydana geldi. Fevzettin B. (34) yönetimindeki 63 YE 022 plakalı çekiciye bağlı 63 AEM 729 plakalı yarı römorka, Murat B. (24) yönetimindeki 72 S 0501 plakalı servis midibüsü arkadan çarptı.

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada midibüsteki 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



